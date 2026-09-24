Oggi l'argomento principale, al di là del suo recupero dal risentimento muscolare patito prima di Inter-Udinese, è il contratto in scadenza nel giugno 2027. Un discorso che probabilmente richiederà del tempo prima di arrivare a una soluzione, con il rischio che nove mesi Hakan Calhanoglu possa salutare Milano da parametro zero.

Un rischio che, sottolinea il Corriere dello Sport, si è preso Cristian Chivu in prima persona, chiedendo al centrocampista di rimanere all'Inter anche senza rinnovare il contratto, senza ascoltare i richiami dalla Turchia che, per fortuna, questa estate sono stati meno rumorosi rispetto a quella precedente. Segnale chiaro di un forte feeling tra le parti, che ha convinto il centrocampista a rimanere e rinviare ogni discorso legato al proprio futuro.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 24 settembre 2026 alle 11:00
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.