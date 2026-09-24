L'eco di Roma-Inter non si è ancora spento, complice anche 'BordoCam' di DAZN che martedì ha mostrato il 'non visto' della gara dell'Olimpico, con tanti piccoli retroscena racchiusi nel contesto del match. Lo stesso Gian Piero Gasperini è tornato a parlarne in occasione di un incontro con i partner commerciali della Roma sull'Appia Antica.

L'allenatore giallorosso, oltre a pubblicizzare il suo vino Freisa 343 che verrà lanciato a breve, è tornato su sabato scorso: "Il 3-4-3 è il modulo che mi ha reso famoso nel mondo e quindi spero sia di buon auspicio anche con questo vino. La gara contro l'Inter è stata uno spettacolo, ma proprio il calcio sta diventando uno spettacolo grazie alle nuove regole".