Vittoria per 2-0 per la Costa D’Avorio di Ange-Yoan Bonny, impegnata nella prima giornata di qualificazioni di African Nations Cup. La selezione ivoriana, guidata dal nerazzurro che è sceso in campo da titolare e vi è rimasto fino al 72’, sostituito poi da Wahi, ha piegato per 2-0 il Ghana. A decidere il match un gol di Yalcouye nel primo tempo su assist di Kessié, che poi nella ripresa ha firmato il raddoppio su calcio di rigore.