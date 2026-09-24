Gianni Infantino torna sul tema delle riforme interne alla FIFA. In visita a Gedda in occasione della Coppa del Golfo Arabico, il presidente dell'organismo mondiale ha fatto riferimento alla lettera recentemente inviata alle 211 federazioni affiliate, nella quale ha proposto una consultazione sulla governance e sui processi decisionali della FIFA.

"Il mese prossimo si terrà una riunione del Consiglio FIFA, occasione in cui proseguiremo il dialogo su queste questioni importanti. Dobbiamo promuovere una cultura del dialogo, dell'ascolto reciproco e del rispetto". Infantino ha poi aggiunto: "Non si tratta di cercare titoli sui giornali, ma di agire nel giusto interesse del calcio. Non sono mai stato così determinato e impegnato in questo obiettivo".

"Ho ricevuto messaggi positivi"

Il presidente FIFA ha spiegato di aver già raccolto alcune reazioni alla sua iniziativa. "Attendo con interesse i riscontri di tutti. Ho ricevuto messaggi positivi da diverse parti del mondo; è fondamentale continuare ad ascoltarci a vicenda, sia qui in Arabia Saudita che in ognuna delle 211 federazioni affiliate". La proposta prevede anche la possibilità di una revisione esterna indipendente dell'attuale sistema di governance per le principali iniziative strategiche e una consultazione con confederazioni, federazioni e altri soggetti interessati. Il prossimo Consiglio FIFA è previsto per il 15 ottobre.

Il confronto sulla distribuzione delle risorse

Il dibattito arriva dopo una richiesta avanzata da UEFA e Concacaf sulla distribuzione delle riserve finanziarie FIFA. In una lettera firmata da Aleksander Ceferin e Victor Montagliani è stato chiesto di discutere in Consiglio una proposta per destinare maggiori risorse direttamente alle federazioni affiliate. Infantino ha ribadito da Gedda la propria disponibilità al confronto: "Io stesso sono sempre impegnato e desidero conoscere le vostre idee su come continuare a far crescere il calcio a beneficio di tutti, ovunque".

Verso il voto del 2027

La discussione sulle riforme arriva mentre si avvicina anche l'elezione per la presidenza FIFA. Il voto si terrà il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco. Infantino ha già annunciato la propria candidatura per un nuovo mandato e, al 24 settembre, risulta l'unico ad aver dichiarato pubblicamente l'intenzione di partecipare alla corsa.