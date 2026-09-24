Prima gara di Nations League anche per la Serbia, impegnata al Rajko Mitic di Belgrado contro la Grecia nel gruppo 2 della Lega A. Tra i giocatori seguiti con attenzione in casa Inter c'è Aleksandar Stankovic, convocato dalla Nazionale serba ma destinato a partire dalla panchina. Il commissario tecnico Paunovic ha infatti scelto un 4-4-2 senza il centrocampista nerazzurro nell'undici iniziale. In mezzo al campo la Serbia si affida a Milinkovic-Savic e Maksimovic, mentre sugli esterni trovano spazio Zivkovic e Cvertkovic. In attacco spazio invece alla coppia formata dall'ex Milan Luka Jovic e da Dusan Tadic. Panchina quindi per Stankovic, così come per un altro giocatore che milita nel campionato italiano, Lazar Samardzic.