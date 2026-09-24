La longevità nel calcio di Luka Modric, 41 anni appena compiuti, si vede nelle piccole, grandi cose. In partita e nella preparazione della stessa, dove il duro lavoro marca la differenza tra un giocatore e un campione. Un campione infinito come il centrocampista del Milan che, dopo l'allenamento della nazionale croata di ieri, mentre la maggior parte dei suoi compagni era già sotto la doccia, sfidava se stesso nel campo 2 dello stadio Rujevica in una gara di mira. L'obiettivo era mettere il pallone in uno spazio vuoto da qualche metro di distanza. Un gioco a cui si sono uniti poco dopo anche Mateo Kovačić e Petar Sučić. Il primo ha centrato il bersaglio al secondo tentativo, il che ha fatto esultare il Pallone d'Oro 2018 accendendo contemporaneamente in lui lo spirito competitivo. La sfida è proseguita fino a che tutti e tre non sono riusciti a centrare il buco due volte, mettendo seriamente a rischio la partenza programmata del pullman per l'hotel e l'orario prestabilito della cena. L'episodio è stato raccontato dal sito della Federcalcio croata.