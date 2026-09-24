Mentre tiene banco la questione legata al mancato tesseramento di Giovanni Malagò al momento della sua candidatura per le elezioni a presidente Figc, arriva il sostegno in suo favore da parte della Lega Serie A. Lo ha espresso il presidente Ezio Simonelli: "Siamo sempre stati al suo fianco, Malagò è stato individuato fin da subito come la persona giusta per risollevare il calcio italiano" le parole del numero uno della Serie A. Lo stesso Malagò si è detto contento dell'appoggio della Lega e ha anche ammesso, a specifica domanda, di non aver mai sentito il venir meno dell'appoggio dei club di masima serie che si sono da subito schierati dalla sua parte. "La possibilità che questo sostengo possa essersi affievolito nel corso delle ultime settimane è solo nella testa o nei retroscena di qualcuno" ha tagliato corto Malagò, impegnato in questi giorni nel sostegno in presenza alla Nazionale di Mancini a Coverciano.

Resta aperta la questione legata al tesseramento: per il procuratore federale Chiné non è requisito necessario per presentare la propria candidatura il possesso materiale di una tessera federale, chedendo l'archiviazione del caso, come poi ha fatto il procuratore generale dello Sport Ugo Taucer, trasferendo però gli atti al Coni affinché verificasse appunto eventuali requisiti di candidabilità ed eleggibilità. Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha quindi affidato ulteriori approfondimenti a un gruppo di giuristi esperti di diritto sportivo. Una volta concluse le verifiche, sarà la Giunta del Comitato olimpico a effettuare le proprie valutazioni sulla vicenda.