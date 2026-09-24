Josep Martinez è uno dei nuovi volti che Luis de La Fuente ha voluto aggregare al gruppo della nazionale spagnola campione del mondo con l'obiettivo di osservarne da vicino le qualità. Dopo aver raccolto ottime relazioni tecniche sul profilo del portiere che è diventato titolare dell'Inter all'inizio di questa stagione, il ct della Roja, in queste tre settimane di lavoro, vuole verificare la crescita di quel ragazzo che ha già allenato ai tempi dell'Under 21, peraltro facendolo esordire per pochi minuti nella selezione maggiore in occasione di un'amichevole contro la Lituania dell'8 giugno 2021.

Tante cose sono cambiate per entrambi da quel giorno: se l'esperto allenatore di Haro ha vinto, Europeo, Nations League e Mondiale, l'estremo difensore è riuscito a spiccare il volo dal Las Palmas fino alla Serie A, diventando il guardiano della porta dei campioni d'Italia. E ora si è meritato un posto in un roster che conta tre candidati al 'Trofeo Yashin', il Pallone d'Oro dei portieri: Unai Simón, David Raya e Joan García. Come sottolinea AS.com, Pepo si è guadagnato il suo spazio scalando le gerarchie e mettendosi alle spalle profili come Leo Román e Álvaro Valles.

"Josep Martinez è stato con me nella nazionale Under 21. Riponiamo grande fiducia in lui; è un campione d'Italia, avendo vinto sia il campionato che la coppa nella passata stagione. È una soluzione assolutamente affidabile", aveva spiegato De La Fuente in conferenza stampa.