Appiano Gentile è chiuso e l'Inter tornerà ad allenarsi nella giornata di lunedì, ma intanto c'è qualcuno che comunque sta sfruttando questo periodo di pausa per superare i propri acciacchi.

Si tratta di Dimarco, Spence, Stones e Calhanoglu: tutti loro cercano di accorciare i tempi e mettersi a disposizione di Chivu per il ritorno della Serie A dopo la sosta nazionali.