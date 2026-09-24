Appiano Gentile è chiuso e l'Inter tornerà ad allenarsi nella giornata di lunedì, ma intanto c'è qualcuno che comunque sta sfruttando questo periodo di pausa per superare i propri acciacchi.

Si tratta di Dimarco, Spence, Stones e Calhanoglu: tutti loro cercano di accorciare i tempi e mettersi a disposizione di Chivu per il ritorno della Serie A dopo la sosta nazionali.

IL VIDEO
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 24 settembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture