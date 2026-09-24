Dopo l'esperienza fallimentare allo scorso Mondiale, alla guida della Turchia, Vincenzo Montella ha ben chiari i prossimi obiettivi per la sua nazionale: "Vogliamo i quarti di Nations League, arrivando primi o secondi nel girone...", le parole alla Gazzetta dello Sport dell'Aeroplanino. Che, nel giro di undici giorni, affronterà due volte la nuova Italia di Roberto Mancini: "Avrei voluto affrontarle tutte, ma non l’Italia, figuriamoci due volte in poco tempo. Sarò molto emozionato, lo so", ha confessato l'ex allenatore del Milan.

Per questi appuntamenti, a cui si aggiungono quelli contro Francia e Belgio, il ct dei turchi dovrà rinunciare a due pezzi da novanta come Hakan Calhanoglu e Kenan Kenan Yildiz: "All’inizio mancherà anche Muldur. Sarà un banco di prova per i nuovi anche se, con quattro partite, tutto diventa per forza più difficile", ha ammesso Montella.