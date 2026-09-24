L'ex calciatore Domenico Marocchino , ospite di TMW Radio, ha parlato così della lotta al vertice in Serie A soffermandosi soprattutto sulla sfida tra Roma e Inter:

Mancini, così come Klopp, Zidane e Xavi, riparte dalla Nazionale. Quale di questi potrebbe fare meglio?

"Non è una domanda facile, anche per quanto riguarda il materiale. Comunque in queste scelte mi è sembrato di vedere quando un parlamentare vuole trovare posto su una poltrona importante. Di certo molto determinerà la qualità dei giocatori, ma poi c'è la lettura della partita e la capacità di gestione dei giocatori da parte dell'allenatore".

Infine un passaggio su Gasperini:

"La partita della Roma contro l'Inter è stata una partita da 9 per lo spettacolo visto, ma tatticamente è stata da 3. Tutta la gara c'erano voragini e le squadre erano lunghe. Anche sui gol di Koné nessuno dei centrocampisti dei nerazzurri ha chiuso in area di rigore. Questo per dire che a Gasperini dò 8 finora, ma per la rosa che ha a disposizione deve arrivare almeno ad 8,5/9. Deve ancora migliorare se vuole puntare al massimo".