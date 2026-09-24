L'entusiasmo rimane alto in Francia in vista della prima partita di Zinédine Zidane come allenatore dei Bleu. Anche a Izmit, in Turchia, dove inizierà il suo mandato questo venerdì nella Nations League 2026-2027, i tifosi locali si sono presentati in massa. Tuttavia, Zizou non si troverà di fronte al suo ex rivale Hakan Sukur. L'equivalente turco del francese, e tuttora il miglior marcatore di sempre della nazionale turca (51 gol in 112 presenze), è ora persona non grata nel suo paese. Un calciatore leggendario, idolo del Galatasaray con otto titoli del campionato turco tra il 1992 e il 2008 e persino una Coppa UEFA nel 2000 contro l'Arsenal, oltre a una infelice esperienza all'Inter, è ora considerato un traditore della sua nazione dal regime di Recep Tayyip Erdogan a causa dei suoi stretti legami con il predicatore musulmano Fethullah Gülen.
"Sono pronto a raccontare tutto - ha confidato Hakan Sukur in un'intervista rilasciata a maggio alla rivista France Football e pubblicata questa settimana -. La gente deve sapere cosa sto passando; non è finzione, è realtà". Adorato da un intero Paese, al punto da essere eletto in parlamento nel partito di Erdogan (che peraltro ha officiato il suo primo matrimonio nel 1995) e da candidarsi alla presidenza della federazione nazionale, Hakan Sukur si trova ora costretto all'esilio. Vive negli Stati Uniti dal 2016, dopo aver lasciato la Turchia per la California. "Sono sempre stato associato a Gülen perché ho detto di apprezzare le sue idee di tolleranza e convivenza, ma non sono mai stato un 'gulenista', non ho mai aderito al suo partito - ha ribadito l'ex calciatore -. Ho deciso di dimettermi dal mio incarico, come altri parlamentari, in risposta ai crimini incostituzionali che sono stati rivelati. Non volevo essere associato a tutto ciò. Nient'altro".
Ma Hakan Sukur è stato in seguito accusato e processato dalle autorità turche per 'insulto' e 'finanziamento del terrorismo'. Hanno persino emesso un mandato di arresto nei suoi confronti per il suo presunto coinvolgimento nel fallito tentativo di colpo di stato contro il clan Erdogan nel 2016. "Ero pronto a difendermi nei tribunali turchi se avessi avuto la possibilità di essere giudicato equamente. Purtroppo, ciò non è stato possibile", ha continuato l'ex giocatore, che si è classificato diciottesimo nella classifica del Pallone d'Oro del 2000.
Dopo aver vissuto per un decennio oltreoceano con la moglie Beyda, al suo arrivo dovette fare l'autista per un servizio di trasporto privato, poi vendere libri, dare consigli alla squadra di calcio dell'Università di Stanford, poi investire in un panificio che fallì... e anche perché dei giornalisti turchi lo avevano rintracciato a San Francisco e avevano iniziato a descrivere falsamente (a suo dire) la sua vita da milionario in California: "È difficile dover ricominciare la vita da zero quando avevi tutto, quando avevi la possibilità di procurarti tutto ciò di cui avevi bisogno, anche il superfluo - ha detto Sukur, che ora ha 54 anni -. Qui negli Stati Uniti si può esprimere la propria opinione senza timore. È un Paese governato dallo stato di diritto".
In quanto titolare di una Green Card, Hakan Sukur può continuare a vivere in California per tutto il tempo che desidera. Ma, lontano da alcuni familiari rimasti in Turchia (non vede i suoi genitori da quasi dieci anni), l'ex attaccante crede di essere anche bersaglio di una campagna volta a cancellare la sua eredità nel calcio turco. "Stanno cercando di cancellarmi dalla memoria collettiva. Il fascismo è anche l'arte del silenzio. Hanno messo a tacere tutti".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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