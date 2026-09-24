Un colpo offensivo last minute ma solo a una condizione. Come conferma Fabrizio Romano, l'Inter ha sì valutato l'opportunità di inserire un nuovo giocatore con caratteristiche ben definite, ma solo se Luis Henrique avesse lasciato la squadra prima della fine del mercato. Condizione mai verificatasi dopo l'interruzione dei discorsi avviati con la Roma.

A questo va aggiunto un dettaglio, a dispetto delle recenti voci: Federico Chiesa, oggi ai margini del Liverpool e fuori dalla lista Champions, non è mai stato un vero obiettivo nerazzurro. Nessuna trattativa avviata per l'esterno classe '97 ex Juventus da Viale della Liberazione, dove evidentemente avrebbero optato per un altro profilo.

Si era parlato del tedesco Leweling, accostato anche alla di Gasperini, e di Malick Fofana del Lione, o ancora di Moussa Diaby, poi tornato al Bayer Leverkusen. Più un'altra serie di nomi che però, per il momento, restano top secret.

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 24 settembre 2026 alle 09:28
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.