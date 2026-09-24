Dal ritiro della nazionale spagnola a Las Rozas, Marc Cucurella ha parlato con Manu Carreño a 'El Larguero' e ha spiegato come ha vissuto le recenti critiche dal campo: "Ci sono abituato, perché sono un giocatore che viene fischiato abbastanza spesso. Quindi non è una novità per me. Ma mi ha un po' scioccato, ho pensato: 'qui fischiano subito'. Ricordo che contro l'Inter hanno dato il calcio d'inizio e al 2° minuto non avevamo ancora toccato palla. E lo stadio già fischiava, quando non avevamo nemmeno avuto il tempo (ride, ndr)".

Tuttavia, il terzino sinistro spagnolo vede le critiche del pubblico del Bernabéu come un rinforzo positivo: "Quel pubblico ha visto tanti grandi giocatori e ha vissuto serate magiche, quindi lo vedo come un campanello d'allarme. È un modo per pretendere di più da noi stessi, per sapere che abbiamo talento e che possiamo fare meglio". Spiega anche che, per lui, i fischi dagli spalti sono un grido di battaglia: "Ha il suo lato positivo, perché quando l'atmosfera è elettrizzante, anche tu dai il massimo, scendi in campo e premi di più...".