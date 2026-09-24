Quanti calciatori di Serie A sono stati convocati dalle rispettive Nazionali? Questa statistica è stata redatta dai colleghi di Transfermarkt, che hanno analizzato il valore di mercato dei calciatori chiamati in causa, ma soprattutto conteggiando il numero statistico. Comanda il Como, con 15 calciatori convocati in nazionale; segue il Milan a quota 14, poi troviamo Atalanta e Frosinone a 13. L'Inter subito dietro a 12 con Bologna e Torino. In fondo a questa speciale graduatoria troviamo Lecce, Monza e Parma, con rispettivamente 7,6 e 5 giocatori convocati dalle Nazionali.