Da Coverciano, sede del ritiro della Nazionale italiana, arrivano alcune indiscrezioni sulla formazione azzurra in vista della sfida di Nations League di domani contro il Belgio. Secondo Sky Sport, durante l'allenamento della vigilia, il ct Roberto Mancini ha provato Moise Kean e Francesco Pio Esposito insieme nel tridente che dovrebbe essere completato da Nicolò Zaniolo, favorito su Nicolò Cambiaghi. Questa la principale novità raccontata dai colleghi.

Per il resto, le scelte sono quelle trapelate nelle scorse ore: Alessandro Romano farà il suo esordio in azzurro giocando da play, con Nicolò Barella e Sandro Tonali ai suoi lati. In difesa, davanti a capitan Gigio Donnarumma, si dovrebbe comporre una linea a quattro formata da Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Diego Coppola e Riccardo Calafiori.