Nel pieno della Fashion Week, anche dall'altra parte del mondo si cerca di mantenere alto lo stile di abbigliamento. Non a caso, diversi giocatori della Seleccion sono arrivati ​​in Argentina per prepararsi alla partita d'addio di Lionel Messi e hanno lanciato nuove tendenze con i loro outfit e le borse di lusso. Mentre Benjamin Pavard e Hakan Calhanoglu sfilano e il duo inglese Curtis Jones e Djed Spence frequenta gli eventi dei grandi marchi di moda, il capitano Lautaro Martinez si è presentato 'a lavoro' con un look sportivo ma elegante.

Il Toro è arrivato al centro di allenamento dell'AFA indossando un completo color visone composto da una giacca con ricami floreali e pantaloni da jogging dalla silhouette sartoriale. Infine, ha completato l'outfit con delle sneakers bianche. Perché se Lautaro di sostanza in campo ne mette sempre tanta, fuori concede qualcosa anche alla forma.