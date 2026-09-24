Hakan Calhanoglu rimane un giocatore fondamentale per gli equilibri dell'Inter, non è un mistero. In sua assenza la squadra pecca in diverse situazioni di gioco, perché deve fare a meno di un punto di riferimento a centrocampo che sa svolgere ormai egregiamente entrambe le fasi. E se a questo si aggiunge il suo apporto offensivo (la scorsa stagione 12 gol e 7 assist, questa iniziata con due reti) è facile intuire quanto sia il peso del turco sul destino della squadra. Eppure il lato ombroso rimane sempre quello clinico. Attualmente Calhanoglu è fermo per un problema muscolare, l'ennesimo che lo perseguita in questi ultimi due anni nerazzurri e che lo costringerà a saltare gli impegni della Nations League della Turchia. A questo si aggiunge un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, che considerando una resistenza agli infortuni non proprio efficace impone delle riflessioni in Viale della Liberazione, come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Nelle scorse settimane sono andati in scena i primi dialoghi per il rinnovo del contratto. Ovviamente molto passa dalla volontà del giocatore, che compirà a febbraio 33 anni e sente forte il richiamo dalla Turchia. Per questa ragione, le parti continuano a fare le rispettive valutazioni, mentre Cristian Chivu spera di riaverlo a disposizione dopo la sosta.