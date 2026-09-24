Mancano più di due settimane alla ripresa del campionato che vedrà l'Inter impegnata al Meazza contro il Parma per la sesta giornata di Serie A. Intanto, i tifosi ducali possono già prenotare un posto nel settore dello stadio milanese a loro dedicato, pagando 20 euro, esattamente il costo del titolo di ingresso del Settore Ospiti (capienza: 1.565 posti, settore Terzo Anello Blu).

I titoli di ingresso sono in vendita da mercoledì 23 settembre (ore 15:00) fino a venerdì 9 ottobre (ore 19:00). I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket (online e nei punti vendita autorizzati).

Sezione: News / Data: Gio 24 settembre 2026 alle 12:24
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.