Con l'arrivo di David Alaba all'Udinese, viene modificata una statistica interessante relativa ai calciatori attivi in A con più titoli conquistati tra club e nazionali. La statistica di Transfermarkt dice che in vetta c'è proprio il difensore austriaco, che ha superato Luka Modrid del Milan. Al terzo posto c'è Mkhitaryan, poi Rabiot, De Bruyne, Stones, Pavard, Ramos e Akanji.