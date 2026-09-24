Con l'arrivo di David Alaba all'Udinese, viene modificata una statistica interessante relativa ai calciatori attivi in A con più titoli conquistati tra club e nazionali. La statistica di Transfermarkt dice che in vetta c'è proprio il difensore austriaco, che ha superato Luka Modrid del Milan. Al terzo posto c'è Mkhitaryan, poi Rabiot, De Bruyne, Stones, Pavard, Ramos e Akanji.

Sezione: Stats / Data: Gio 24 settembre 2026 alle 21:24 / Fonte: Transfermarkt
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione