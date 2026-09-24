Intervenendo sulle frequenze di TMW Radio, Antonio Paganin, ex difensore anche dell'Inter, ha tessuto le lodi della squadra di Cristian Chivu focalizzandosi più sul suo carattere che sui limiti difensivi mostrati finora: "Penso che subire così tanti gol sia anche casuale, frutto di qualche gara in cui gli avversari hanno mostrato qualità. Ma questa squadra ha un carattere. Andare sotto di due gol con Napoli, Roma, Udinese e recuperare, vuol dire che hai una consapevolezza nei tuoi mezzi fuori dalla norma. Poi ripeto, vedremo come andrà nelle prossime gare. La sosta lunga permetterà di ottimizzare la preparazione e lavorare anche su certe cose".