Fabrizio Miccoli si prepara a salutare ufficialmente il rettangolo di gioco, anche se ormai è un ex calciatore da 11 anni. La sua partita d'addio, in programma sabato al Barbera, sarà anche un'occasione per fare del bene, come rivelato da lui stesso alla Gazzetta dello Sport: "Più che un addio al calcio è l’occasione per fare qualcosa di importante con la Fondazione Falcone, con cui mi onoro di collaborare. L’obiettivo è raccogliere fondi per costruire un campetto nel quartiere della Kalsa e togliere i ragazzini dalla strada". Una bella risposta anche alle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto in passato.

Nell'ambito dell'intervista, Miccoli ha anche rivelato i due momenti della sua carriera che guarda con amarezza: "La partita con la Sampdoria pareggiata a maggio 2010: se non mi fossi rotto il crociato avremmo vinto e saremmo andati in Champions. Poi la finale di Coppa Italia persa con l’Inter nel 2011: Delio Rossi non mi ha mai detto perché mi fece partire dalla panchina".