Costretto per la sua Lazio a un mercato a saldo zero per “non conformità dell’indice del Costo del Lavoro Allargato”, situazione che per qualche ora ha rischiato di far saltare il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter, Claudio Lotito ha lanciato un allarme chiedendo un cambiamento delle regole. Nel corso di un evento ieri alla Camera dei Deputati, in cui sono stati presentati i primi risultati della commissione per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche, il patron biancoceleste si è così espresso: "Le norme si applicano ma devono essere cambiate e può farlo il Parlamento. Vi pare normale che i calciatori in altre leghe possono essere riscattati in qualsiasi momento dell’anno e noi, che siamo scienziati, non possiamo? Se uno costa 10 milioni qui lo paghi più di 12 per l’IVA, poi c’è la fideiussione. È un danno che favorisce gli acquisti all’estero, dove bisogna anticipare meno cassa".