Prendono il via questa sera gli impegni internazionali dei giocatori dell'Inter convocati dalle rispettive Nazionali. Tra questi c'è Yann Bisseck, impegnato con la Germania nella sfida di Nations League contro l'Olanda, in programma alle 20:45. Il difensore nerazzurro non partirà però dal primo minuto: il ct tedesco ha infatti scelto di lasciarlo inizialmente in panchina.

Dumfries titolare con l'Olanda

Nell'undici iniziale degli Oranje c'è invece Denzel Dumfries, ex esterno dell'Inter, già ritrovato dai nerazzurri in questa stagione nella sfida di Champions League contro il Real Madrid. L'Olanda si schiera con Verbruggen in porta, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven in difesa. A centrocampo spazio a Gravenberch, Timber e Reijnders, con Summerville, Brobbey e Gakpo nel reparto offensivo. La Germania risponde con Ter Stegen tra i pali; Treu, Schlotterbeck, Tah e Brown in difesa; Kimmich, Musiala e Nmecha a centrocampo; Adeyemi, Havertz e Schade in attacco.