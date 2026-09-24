L'ex attaccante Denis Godeas fa il punto ai nostri microfoni di News.Superscommesse.it sull'inizio della stagione nei due principali campionati italiani. Dalla sfida per le posizioni di vertice in Serie A alle ambizioni del Como, passando per le difficoltà attraversate dal Napoli e i cambiamenti che stanno caratterizzando l'Atalanta. Spazio anche alla Serie B, dove Palermo e Mantova si sono messi in evidenza in queste prime giornate, senza dimenticare il tema dei giovani e l'evoluzione del ruolo del classico centravanti d'area.

Di seguito, le sue parole in merito alla corsa al vertice della Serie A: “Sono trascorse ancora poche partite in serie A per dare giudizi reali, però qualche indicazione si vede - ha detto Godeas -. La Roma ha un grande allenatore, forse il migliore in Italia, e sta mostrando ritmo, intensità e una grande fase offensiva. L'Inter, invece, per me è la squadra più forte. La Lazio è la vera sorpresa del campionato e aggiungerei il Como, che ha qualità e talento. Ognuna di queste squadre sta emergendo per caratteristiche molto precise”.