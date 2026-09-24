"Provo un'immensa emozione nel poter essere qui in veste di commissario tecnico. Forse anche più di quanta ne provassi prima del mio debutto da giocatore". Zinedine Zidane esordisce così nella conferenza stampa, alla vigilia di Turchia-Francia, la gara del suo debutto sulla panchina dei Galletti.

Per l'occasione, le quattro partite di Nations League in calendario, Zizou ha scelto di convocare un gruppo di giocatori facendo un mix tra senatori e new entry, come Andy Diouf: "I giovani? Sono contento di quello che vedo. L'obiettivo è proprio vedere all'opera i giovani. È un bene. La nazionale francese è aperta a tutti. Abbiamo un buon gruppo, con giovani e veterani. Le cose vanno bene", ha concluso sorridendo.