"Provo un'immensa emozione nel poter essere qui in veste di commissario tecnico. Forse anche più di quanta ne provassi prima del mio debutto da giocatore". Zinedine Zidane esordisce così nella conferenza stampa, alla vigilia di Turchia-Francia, la gara del suo debutto sulla panchina dei Galletti

Per l'occasione, le quattro partite di Nations League in calendario, Zizou ha scelto di convocare un gruppo di giocatori facendo un mix tra senatori e new entry, come Andy Diouf: "I giovani? Sono contento di quello che vedo. L'obiettivo è proprio vedere all'opera i giovani. È un bene. La nazionale francese è aperta a tutti. Abbiamo un buon gruppo, con giovani e veterani. Le cose vanno bene", ha concluso sorridendo. 

Sezione: News / Data: Gio 24 settembre 2026 alle 18:04 / Fonte: rmc sport
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.