Alla vigilia della sfida contro il Belgio, il capitano dell'Italia Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul momento vissuto dalla Nazionale e sull'inizio del nuovo percorso. "Sono stati mesi durissimi, faccio fatica a raccontarli perché è stata un'estate particolare e lunghissima, ma bisogna ricominciare". Il portiere del Manchester City guarda già avanti: "Abbiamo grande voglia, si riapre un nuovo ciclo, un nuovo percorso. Contro il Belgio sarà una grandissima partita".
"Dobbiamo far innamorare di nuovo i tifosi"
Donnarumma ha sottolineato anche la necessità di ricostruire il rapporto con il pubblico azzurro. "I tifosi saranno delusi come noi, dovremo dar loro la carica per innamorarsi della maglia azzurra". Tra i nuovi arrivati, il capitano ha citato in particolare Romano: "Mi ha colpito anche a me, come ha detto Frattesi. Ma ci sono tanti giovani e hanno tanta qualità". Poi il ruolo dei più esperti: "Saranno il futuro della Nazionale, noi della vecchia guardia dovremo aiutarli nei momenti di difficoltà e farli inserire al meglio".
"Dopo Zenica abbiamo parlato pochissimo"
Sul confronto interno dopo la gara di Zenica, Donnarumma ha ammesso che il gruppo non ha ancora affrontato fino in fondo quanto accaduto. "La verità è che c'è stato zero, tranne questa mattina giusto per due minuti, ma il dolore è ancora grande per riaprire quel discorso". La priorità, adesso, è voltare pagina: "L'importante è guardare avanti. L'obiettivo è costruire una grande Nazionale, mister Mancini ci darà una mano in questo". Donnarumma crede nel nuovo ciclo dell'Italia e traccia anche la direzione tecnica da seguire. "Vogliamo essere propositivi, aggressivi, cercare di comandare il gioco. Affronteremo squadre forti, ma proveremo comunque a comandare". Il riferimento finale è all'Europeo vinto nel 2021: "Quell'Europeo insegna. Dovremo far innamorare i tifosi".
Autore: Ludovica Ferrante
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