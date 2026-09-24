In tempo di sosta per le Nazionali, inevitabilmente il mercato ricomincia a tenere banco per quanto la finestra di gennaio sia ancora lontana e quella estiva per adesso solo un miraggio. Fatto sta che la Gazzetta dello Sport sottolinea come ci sia già una certa concorrenza intorno ad Alessandro Romano, piacevolissima sorpresa del a sua volta sorprendente avvio di stagione del Cagliari, che il CT Roberto Mancini ha convocato strappandolo alla Federcalcio svizzera ed è pronto a fare esordire in azzurro durante la Nations League.

Oggi per il centrocampista Inter, Juventus e Milan stanno iniziando a fare le loro valutazioni in vista evidentemente della prossima stagione.