Come noto, Federico Dimarco ha lasciato il ritiro della Nazionale a scopo precauzionale dopo una lieve distorsione al ginocchio, di concerto con lo staff medico nerazzurro, e salterà quindi le tre partite dell'Italia in Nations League. Ma l'esterno non ne ha approfitatto per andare in vacanza: come riporta la Gazzetta dello Sport, Dimarco sta svolgendo lavoro differenziato ad Appiano per tornare al cento per cento. Ieri si è allenato insieme a Calhanoglu, occhi ci sarà il bis con Spence, anch'egli sulla via del pieno recupero e che punta la partita con il Parma. A breve ci sarà anche il rientro di Stones: insomma una pausa utile anche a recuperare pienamente gli acciaccati. Il resto dei compagni invece rientrerà la prossima settimana per riprendere regolarmente gli allenamenti, insieme a chi sta già lavorando in questi giorni.