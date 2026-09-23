A sorpresa, Andy Diouf potrebbe fare il suo esordio con la Nazionale maggiore francese nel match di Nations League contro la Turchia di dopodomani. Il ruolo l'ha svelato il ct Zinedine Zidane nella conferenza stampa di presentazione di venerdì scorso: se l'indiscrezione de L'Équipe fosse confermata, l'interista agirebbe da terzino sinistro. Una scelta che il quotidiano transalpino definisce 'coraggiosa', esattamente come quella di Kylian Mbappé schierato a sinistra nel 4-3-3 e di Rayan Cherki mezzala.

"Se metto Warren Zaire-Emery a centrocampo, è perché voglio vederlo a centrocampo! È come Andy Diouf, che gioca in una posizione piuttosto diversa all'Inter, io voglio vederlo terzino sinistro", aveva detto Zizou. Che, dunque, sembra intenzionato a provare l'ennesimo esperimento tattico sull'ex Lens, già impiegato nel club in un ruolo non suo da Cristian Chivu che lo fa giocare come quinto di destra, nonostante il diretto interessato abbia sempre detto di sentirsi un centrocampista.