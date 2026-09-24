Dopo la storica vittoria contro l'Hacken, nel match d'esordio assoluto in Women's Champions League, l'Inter Women si prepara a iniziare il suo cammino in campionato. L'Arena Civica Gianni Brera ospiterà la sfida tra le nerazzurre di David Sassarini e la Fiorentina domenica 27 settembre, con fischio d'inizio alle ore 13.

Come di consueto, l'accesso allo storico impianto nel cuore della città di Milano, sarà libero e gratuito. "Sarà una domenica a forti tinte nerazzurre, che vedrà un intrattenimento coinvolgente grazie anche alla presenza del nostro speaker e del nostro DJ: una giornata imperdibile all'Arena con l'Inter Women", si legge sul sito del club.