All'appello sul rettangolo di gioco in casa Inter manca ancora Djed Spence, che sta completando la riatletizzazione e dovrebbe essere convocato alla ripresa dopo la sosta, il 10 ottobre a San Siro contro il Parma. Per quella partita potrebbe esserci anche un altro volto nuovo che ancora non ha messo piede in campo in partite ufficiali: Ivan Provedel. L'estremo difensore arrivato dalla Lazio in estate, sottolinea Tuttosport, potrebbe finalmente avere la chance di difendere i pali nerazzurri contro i ducali, o al massimo nella gara successiva di Champions League contro il Bruges sempre in casa, il 13 ottobre.

Probabilmente Chivu avrebbe chiamato in causa Provedel già a metà settembre contro i friulani. In quel momento, però, era troppo importante fare quadrato intorno a Pepo Martinez, per non fargli perdere fiducia dopo l'errore al Bernabeu contro il Real Madrid. Adesso, con la 'scusa' dell'assenza del portiere spagnolo, convocato in Nazionale, potrebbe toccare al friulano essere il numero uno dell'Inter.

Sezione: Focus / Data: Gio 24 settembre 2026 alle 10:19
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.