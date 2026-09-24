Dario Marcolin, ospite su Radio TuttoNapoli, ha parlato delle big di Serie A, facendo riferimento al Napoli: "Allegri sta cercando di modellarlo in base a ciò che vuole dalla sua squadra e credo che piano piano stia trovando la misura. Firenze resta un'occasione persa perché vai in vantaggio, chiudi un primo tempo nel quale domini e poi nei primi dieci minuti della ripresa incontri delle difficoltà". Ancora Marcolin: "Hai affrontato subito l'Inter a Milano, la Fiorentina fuori casa e il Como. Se guardiamo, per esempio, il calendario della Roma, è stato differente".