Sebastiano Esposito è pronto all'esordio con la maglia del Cagliari in una competizione ufficiale. L'attaccante risulta infatti nella lista dei giocatori pubblicata dalla Lega Serie A per le gare odierne di Coppa Italia

Tra queste c'è anche la sfida delle 20.45 tra i sardi e l'Entella nel primo turno della Coppa ItaliaEsposito vestirà la maglia numero 94.

