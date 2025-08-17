Al termine della partita vinta ai calci di rigore contro la Virtus Entella, che è valsa al suo Cagliari una sudata qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia, Fabio Pisacane, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato anche la prova di Sebastiano Esposito, subentrato nella ripresa a Zito Luvumbo e finito nell'elenco dei rigoristi rossoblu andati a segno: "Lui oggi ha visto l’ambiente di Cagliari e sono sicuro che farà sempre meglio. Lui si esalta con un pubblico come quello di Cagliari“.