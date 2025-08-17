Dopo la vittoria netta ottenuta contro il Mantova, il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa della situazione di Gaetano Pio Oristanio, non convocato per la gara contro i Virgiliani e virtualmente fuori dal progetto lagunare: "Mi piacerebbe parlare del mercato, ma sinceramente mi faccio da parte. Giustamente, la società farà le cose al meglio; sono sicuro che mi darà la possibilità a fine mercato di aver una squadra ancor più competitiva. Detto questo, le porte purtroppo in questo momento possono essere aperte o girevoli, perché qualcuno può entrare e qualcuno può uscire. Mi dispiace arrivare a poco tempo dall'inizio del campionato, ma purtroppo per noi allenatori questo momento e periodo è veramente complicato. Vorrei che il mercato finisse prima di andare in ritiro, ma non è così. Me ne devo fare una ragione io come gli altri colleghi. Sinceramente vorrei che si facessero le operazioni prima possibile in modo di avere più scelta e andare a cercare quello che ci serve".

Ricordiamo che a monitorare la situazione di Oristanio è l'Inter, che vanta una percentuale sull'eventuale plusvalenza dalla rivendita del giocatore, da tempo nel mirino del Torino.