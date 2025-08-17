Mala tempora currunt per l'ex Inter André Onana in questo inizio di stagione. Il portiere del Manchester United è rimasto in panchina per la partita d'esordio in Premier League contro l'Arsenal (persa 0-1 grazie a un gol di Riccardo Calafiori) a favore del turco Altay Bayindir. Ma non si è trattato di un problema fisico, bensì di una scelta di Ruben Amorim che prima del match aveva spiegato: "Onana non è infortunato, ormai ha recuperato, solo che gli altri giocatori hanno fatto bene nel pre-campionato. Devo ancora trovare il giusto equilibrio. la prossima settimana sarà un’altra storia, ma per questa settimana ho scelto questi giocatori”.