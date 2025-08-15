Valentin Carboni, autore del gol del momentaneo 1-0 nella vittoria del Genoa sul Vicenza in Coppa Italia, parla ai microfoni di Sport Mediaset dopo la partita di Marassi: "Sono contento di aver giocato per la prima volta in casa, per la vittoria della squadra e per il gol. Va bene così, è un bell'inizio per me. A Genova mi sento molto a mio agio, ora dobbiamo continuare a fare così partita dopo partita".