Ai microfoni di Radio Sportiva, l'agente Enzo Raiola ha parlato anche del futuro dell'attaccante del Sassuolo Andre Pinamonti, rientrato in neroverde dopo il prestito al Genoa:

"La verità che quest'anno il mercato in Italia si sta muovendo molto lentamente, si stanno facendo operazioni col contagocce e il mercato è statico. Speriamo possa accendersi qualcosa nelle prossime settimane, io spero di poter far fare ad Andrea uno step successivo", ha detto sull'ex nerazzurro.