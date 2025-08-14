Ai microfoni di Radio Sportiva, l'agente Enzo Raiola ha parlato anche del futuro dell'attaccante del Sassuolo Andre Pinamonti, rientrato in neroverde dopo il prestito al Genoa:
"La verità che quest'anno il mercato in Italia si sta muovendo molto lentamente, si stanno facendo operazioni col contagocce e il mercato è statico. Speriamo possa accendersi qualcosa nelle prossime settimane, io spero di poter far fare ad Andrea uno step successivo", ha detto sull'ex nerazzurro.
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 14 agosto 2025 alle 12:14
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - Ex nerazzurri
Skriniar, frecciatine al PSG: "Avrei voluto tornare prima al Fenerbahce, mi sono sempre allenato bene"
Balotelli al Pavia, piovono smentite: al momento il calcio dilettantistico non è ipotesi percorribile
Hakimi: "Penso di meritare il Pallone d'Oro. I miei numeri stagionali non sono quelli di un difensore normale"
Altre notizie
Giovedì 14 ago
- 12:28 Telefonata Gattuso-Donnarumma, ribadita la fiducia al portiere. Manchester City in pole
- 12:14 Raiola su Pinamonti: "Spero di fargli fare lo step successivo. Col Bologna è andata per le lunghe"
- 12:00 GdS - Marchio Inter in crescita, crollo Juve. Ma la Serie A è lontanissima dalle top europee
- 11:45 UFFICIALE - Inter, preso Amadou Konteh Jaiteh dal Valencia: ecco dove giocherà
- 11:30 Sky Sports - Badé mette in ghiaccio il Leverkusen: priorità all'Inter. C'è una richiesta specifica dei nerazzurri
- 11:16 Protesta ambulanti di San Siro, M-I Stadio spiega la sua posizione: "Proposto rinnovo per le 64 posizioni"
- 11:02 TS - Bonny-Esposito, i test estivi sono ok: c'è un primo obiettivo numerico da raggiungere
- 10:48 L'Inter non pensa di rilanciare per Lookman: 45 milioni sono giusti. Al vaglio le alternative
- 10:34 TS - Lookman, agenti in arrivo in Italia: all'Inter ribadiranno una cosa. Moreira a Bergamo può aiutare perché...
- 10:20 La Stampa - Vagnati ha scelto Asllani per legare i reparti del Torino: la richiesta dell'Inter
- 10:06 TS - Asllani, partita lunga: Torino e Inter lontane su formula e cifre, Bologna alla finestra
- 09:52 TS - Pavard involuto, l'Inter valuta offerte: ecco il prezzo dei nerazzurri per il francese
- 09:38 Giordano: "Scudetto? Conte faccia gli scongiuri, ma il Napoli è davanti all'Inter"
- 09:24 Peseiro (ex ct Nigeria): "Per capire Lookman serve un aneddoto. Lui con Lautaro e Thuram? Dico che..."
- 09:10 CdS - Pio Esposito strappa applausi: Chivu sta maturando una convinzione
- 08:56 CdS - Difesa Inter, torna il nome di Chalobah (e non solo). Stallo Pavard, anche se il Galatasaray...
- 08:42 CdS - Muniz all'Atalanta sblocca Lookman? La situazione. Dall'Inter mosse con cautela
- 08:28 GdS - Inter, la difesa preoccupa: Chivu non ha invertito il trend. Ma Acerbi e De Vrij...
- 08:14 GdS - Inter, operazione difesa: Solet e Badé sul taccuino. Ma serve la cessione di Pavard al Galatasaray
- 08:00 Gare di campionato all'estero, la Premier League dice no: "Non ne abbiamo bisogno"
- 01:01 Prima GdS - Inter, colpi Scudetto. Servono difensore e Lookman
- 00:00 La paura di non riuscire a ripetersi: la Serie A 2025-26 spiegata da Antonio Conte
Mercoledì 13 ago
- 23:45 Udinese, Inler: "Calhanoglu migliora anno dopo anno, è importante tatticamente"
- 23:30 Napoli, Lobotka: "Noi come Conte, vogliamo vincere anche le partitelle. Ma quest'anno non sarà facile"
- 23:16 Il PSG affonda, poi risorge e si prende la Supercoppa europea: Tottenham sconfitto ai rigori
- 23:01 Cagliari, Pavoletti: "Quando Esposito ha preso la maglia 94 non ci credevo. Poi ho capito perché"
- 22:47 L'Atalanta si allena davanti ai propri tifosi: cori per tanti, totale indifferenza per Lookman
- 22:32 Monza, Bianco: "Ho voluto le amichevoli con Atalanta e Inter per vedere un aspetto"
- 22:18 San Siro, scatta la protesta degli ambulanti. Errico (Apeca): "Qui a oltranza. Abbiamo scritto anche all'Inter"
- 22:04 Vecchi accoglie David nella sua Inter U23: ecco quanto incasserebbe il Cesena in caso di riscatto
- 21:49 Scatta il campionato Primavera 1, Inter impegnata in casa del Monza: dirigerà Kovacevic
- 21:34 Fumata bianca: Giovanni Leoni sarà un giocatore del Liverpool. Le cifre dell'accordo col Parma
- 21:20 Sky Sports DE - L'Inter non ha mollato la pista Nkunku: situazione da monitorare fino a fine mercato
- 21:05 L'Equipe - Pavard, il Galatasaray pronto all'assalto. E attenzione: in Turchia il mercato finisce dopo
- 20:52 Parma e Liverpool sempre al lavoro per Giovanni Leoni: ecco l'offerta dei Reds al club emiliano
- 20:38 La convinzione di Capozucca: "Lookman, situazione non simpatica. L'Atalanta non cede alle bizze di un calciatore"
- 20:23 Ceferin: "La Serie A il campionato che mi diverte di più. Però avete delle infrastrutture terribili"
- 20:10 Sky - Lookman, nessun contatto ancora tra Inter e Atalanta: forte multa in arrivo
- 19:55 Montolivo: "L'addio di Inzaghi ha sorpreso l'Inter. Chivu intelligente, dovrà avere lucidità. E su Calhanoglu..."
- 19:40 Inter Femminile si allarga sui social: aperti i nuovi profili Instagram e TikTok
- 19:25 Monza-Inter, grandi ascolti per Sportitalia: superati diversi canali generalisti
- 19:10 fcinAllenamento Inter, buone notizie per Chivu: solo Frattesi a parte. Ecco cos'ha fatto il resto del gruppo
- 18:55 GdS - Inter, serve un attaccante o un difensore? I numeri dalla primavera in poi non mentono
- 18:40 Raiola (ag. Donnarumma): "Andrà via quest'estate. Serie A? Non siamo noi a non valutare un ritorno"
- 18:25 GdS - Inter, focus difesa: perché non è stato preso De Winter. Due no per Bisseck. Leoni? Sullo sfondo, ma...
- 18:10 UFFICIALE - De Winter va al Milan: i rossoneri annunciano l'arrivo del difensore dal Genoa
- 17:55 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 17:41 Gravina: "Donnarumma è il portiere più forte del mondo, contro l'Estonia ci sarà"
- 17:26 Dalla Spagna - Il Barcellona prepara il colpo in difesa il prossimo anno: Bastoni nella lista delle priorità
- 17:12 Donnarumma col biglietto per la Premier League, ma per i bookies resiste l'opzione Inter
- 16:58 Zazzaroni: "Muniz all'Atalanta può sbloccare Lookman all'Inter. Ma il Fulham..."
- 16:45 Leoni sempre più vicino al passaggio al Liverpool: arriva un altro indizio in tal senso
- 16:30 fcinCentrocampo, per un nuovo innesto serve l'uscita di Zielinski: la posizione del polacco e dell'Inter
- 16:16 Corsa scudetto, per Tacconi è sfida a tre: "L'Inter è sempre una corazzata, la vedo favorita con Napoli e Milan"
- 16:02 Sartori (diesse Bologna) ieri allo U-Power Stadium: occhi puntati su Asllani
- 15:49 Corsera - Chivu vuole un'Inter diversa da quella di Inzaghi: i tratti identitari
- 15:35 Il saluto di Sebastiano Esposito all'Inter: "Non sarà mai un addio, è stato un sogno. Ci vediamo presto"
- 15:21 L'Inter valuta anche il nome di Santiago Hezze per la mediana: la posizione dell'Olympiacos
- 15:06 Stramaccioni: "Inter da scudetto anche senza Lookman. Con il nigeriano più letture tattiche per Chivu"
- 14:52 UCL, ai playoff il Fenerbahçe di Mourinho e la Stella Rossa di Arnautovic. Oltre a tre sorprese
- 14:37 Club Brugge in rimonta sul Salisburgo: solo i Rangers tra Stankovic e il girone di Champions
- 14:23 Sacchi: "Leoni al Liverpool? Sono contento, ma preferirei che a contenderselo fossero le big italiane"
- 14:08 Collovati non ha dubbi: "Inter, prenderei Leoni più che Lookman. I grandi cicli nascono dalle difese"
- 13:53 Napoli, Conte: "Vinto uno scudetto straordinario dopo un anno di ricostruzione. I nuovi arrivi? Non stravolgeranno l'11 titolare"
- 13:38 Secolo XIX - Genoa, per Frendrup la stessa promessa fatta a De Winter. Dall'Inter più di un interessamento
- 13:25 Repubblica - Lookman sempre a Londra: l'Atalanta chiede 55 milioni? Su Asllani si muove il Torino
- 13:10 L'arrivederci di Motta all'Inter: "Questo non è un addio, ma un passaggio naturale verso un nuovo capitolo"
- 12:56 L'agente di Donnarumma: "L'aspirazione di Gigio è la Premier. City? Mai parlato con Guardiola"
- 12:40 Di Canio su Lookman: "In Premier non sanno neanche bene chi sia. 50 mln eccessivi, ma lui si sta comportando male"
- 12:35 Sky - Percassi in UK per Muniz, possibile un incontro con Lookman a fari spenti