Il contatto con 'Puma Orbita', il pallone che verrà utilizzato nelle partite di Serie A 2025-26, evoca dolci ricordi d'infanzia a Yann Sommer: "Il primo pallone con cui ho giocato mi pare fosse un regalo dei miei genitori, avevo 5-6 anni - le parole del portiere dell'Inter contenute in un video su Instagram -. Ero sempre fuori casa per giocare con gli amici. Ogni tre minuti uscivo e mi esercitavo a imparare i movimenti classici del giocatore e poi quelli del portiere. Ricordo benissimo il profumo dell'erba quando ero piccolo, il caldo, i tornei che facevamo... Sono bei ricordi perché ci divertivamo a giocare".