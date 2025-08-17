Prima di virare con convinzione su Nicola Zalewski, per poi trovare l'accordo con l'Inter per 17 milioni di euro, l'Atalanta aveva pensato di regalare Robin Gosens a Ivan Juric, ancora orfano di Matteo Ruggeri, passato all'Atletico Madrid. Il ritorno a Bergamo del tedesco non si è concretizzato perché la Fiorentina ha declinato l’offerta della Dea, facendo intendere la ferma volontà di trattenerlo in rosa, a dispetto dei rumors di mercato delle ultime ore. Lo riporta Gianluca Di Marzio.