Renzo Ulivieri racconta alla Gazzetta dello Sport quanto avvenuto all'epoca dell'avventura al Bologna, quando fu protagonista di uno scontro con Roberto Baggio. "Ma non ci fu nessuna lite - racconta - La sera prima della partita ero sul divano con il presidente Gazzoni, arrivò Roberto e disse: vado a casa. Lo guardai: non devi dirlo a me ma a lui che ti paga. Quando seppi che aveva deciso di passare all'Inter, decisi che me ne sarei andato anch'io: sarei diventato quello che aveva fatto fuori Baggio".