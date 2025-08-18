Esteban Cambiasso spegne oggi 45 candeline e riceve gli auguri dell'Inter, storico ex club con cui l'argentino ha vinto tutto. Il club nerazzurro omaggia il Cuchu con un lungo comunicato ufficiale in cui ripercorre la sua avventura a Milano.

"Grinta, anima, sentimenti e un'intelligenza tattica fuori dal comune: per dieci anni Esteban Cambiasso è stato punto fisso di un'Inter in grado di vincere ogni cosa - si legge su Inter.it -. Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2004, il Cuchu ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'Inter: Cambiasso ha collezionato 430 presenze e 51 gol con la maglia nerazzurra. Gol bellissimi come quello al volo nella finale di Coppa Italia del 2006, ma anche decisivi come la rete nell’ottavo di andata di Champions League 2009/2010 contro il Chelsea. Simbolo di interismo amato dai tifosi, Cambiasso ha vinto 15 trofei in nerazzurro: 5 Scudetti, 1 Mondiale per Club, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane e la Champions League 2009/10, festeggiata indossando la maglia numero 3 in ricordo di Giacinto Facchetti. Nel 2021 è stato scelto dai tifosi interisti per entrare nella Hall of Fame del Club. Nato a Buenos Aires il 18 agosto 1980, il Cuchu compie oggi 45 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri".