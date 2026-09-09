La pessima serata vissuta ieri con l'Aston Villa non scalfisce minimamente la fiducia che il tecnico del Brugge Ivan Leko nutre nei confronti di Yann Sommer. Parlando dopo la sconfitta di ieri, Leko ha avuto solo parole dolci nel confronti dell'ex interista: "Sommer ha detto qualcosa? Non era necessario. Dopo le ultime tre partite, gli ho detto 'grazie, Yann'. Senza di lui, forse non le avremmo vinte", ha commentato Leko con un tono sottile come riportato da Het Laatste Nieuws.

Nelle partite precedenti di campionato, Sommer si è dimostrato impeccabile e decisivo in diverse occasioni con le sue parate. Questo ha portato Leko a una conclusione che, viste le circostanze, può sembrare sorprendente. "Probabilmente è il nostro miglior acquisto estivo al momento".