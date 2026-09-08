Andy Diouf ha commentato a Inter Tv il ko contro il Real Madrid al Bernabeu: "Abbiamo creato tante occasioni e abbiamo fatto due errori. Dobbiamo continuare a crescere per il futuro. Non è bello iniziare la partita così, ma abbiamo qualità per rimontare e reagire come abbiamo fatto contro il Napoli. Adesso guardiamo avanti", ha detto il francese.

Sezione: News / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 23:52
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione