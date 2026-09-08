Andy Diouf ha commentato a Inter Tv il ko contro il Real Madrid al Bernabeu: "Abbiamo creato tante occasioni e abbiamo fatto due errori. Dobbiamo continuare a crescere per il futuro. Non è bello iniziare la partita così, ma abbiamo qualità per rimontare e reagire come abbiamo fatto contro il Napoli. Adesso guardiamo avanti", ha detto il francese.