E' un Cristian Chivu comunque piuttosto positivo quello che si è presentato ai microfoni di Inter TV dalla pancia del Santiago Bernabeu, al termine di Real Madrid-Inter 2-1. Ha iniziato: "Abbiamo cercato di fare la nostra partita e a tratti l'abbiamo fatta. Siamo stati coraggiosi, con personalità, cercando di dominare consapevoli che avremmo potuto concedere qualcosa vista la loro qualità. Abbiamo commesso qualche errorino ma siamo rimasti in partita, per coraggio, identità e personalità e abbiamo cercato di ribaltarla".

Dopo due errori avete avuto un'ottima reazione.

"Io non guardo il come si reagisce, ma l'approccio, la personalità e il coraggio con cui si scende in campo. La squadra ha provato a mantenere l'identità senza speculare e a tratti l'abbiamo fatta molto bene".

Adesso Udinese e Roma prima della sosta. Come sta la squadra?

"La prossima è la più importante, lunedì contro l'Udinese".