"Dio perdona, la Champions no". Comincia così il pezzo di cronaca della Gazzetta dello Sport su Real Madrid-Inter 2-1, una 'gara pazza' nella definizione di José Mourinho che avrebbe potuto concludersi con punteggi diversi. Quello del campo è stato favorevole alla blancos perché, sottolinea la rosea, regalare un paio di gol al Napoli è un conto, farlo nella competizione dei dettagli è un altro.

Al netto di errori imperdonabili che sono costati la sconfitta all'esordio, secondo la Gazzetta la squadra di Chivu torna da Madrid con "buone sensazioni" e "una prova complessiva buona, per personalità, costruzione di gioco e continuità d'azione". Nel complesso, insomma, stando ai colleghi, i nerazzurri possono essere contenti della prestazione e del modo in cui è maturata, giocando a viso aperto contro una delle favorite alla vittoria finale. Allo stesso tempo, Chivu ha imparato che una lezione: "chi sbaglia dietro e sperpera davanti non sarà mai felice", si legge. E ancora: "Mourinho saluta e ringrazia. Ha sentito il rumore degli amici".