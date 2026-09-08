Tanti gol e tanto spettacolo in questa prima giornata di Champions League. Oltre all'amara caduta dell'Inter al Bernabeu contro il Real Madrid, si sono giocate altre cinque sfide ricche di emozioni. Vincono infatti Aston Villa, AEK Atene, Manchester City, Betis Siviglia, oltreché il Borussia Dortmund. I tedeschi, tra i prossimi avversari dei nerazzurri, vincono contro il Villarreal a seguito di una partita al cardiopalma. Discorso inverso per il Club Bruges, sconfitto dai Villains per 2-3. Nei belgi, anch'essi tra i prossimi rivali dei milanesi, sfigura l'ex Sommer, autore di una sciagurata uscita a vuoto che ha regalato la terza rete agli inglesi. Sconfitta anche per Lask, Lille e Porto. Di seguito sono riportati tutti i risultati e i marcatori.

AEK Atene-Lask 1-0 (Marin al 21')

Club Bruges-Aston Villa 2-3 (McGuinn [AVS] all'11', Vetlesen [CB] al 19', Buendia [AVS] al 22', Jackson [AVS] al 43', Tresoldi [CB] al 61' su rigore)

Porto-Manchester City 0-2 (Haaland al 47' e al 90+1')

Lille-Betis Siviglia 2-3 (Ueda [L] al 12', Bartra [BS] al 33' e al 49', Alexsandro [L] al 36', Parrott [BS] al 53')

Borussia Dortmund-Villarreal 3-2 (autogol Veiga [BVB] al 53', Mourino [V] al 66', Guirassy [BVB] all'80' e all'85' su rigore, autogol di Guirassy [V] al 90+3')