Dopo le parole a Sky Sport, José Mourinho si è soffermato anche ai microfoni di Movistar per commentare l'esito della gara contro l'Inter: "Preferisco definirla una partita folle. Di solito si ricevono tante critiche quando una gara è noiosa, ma oggi è stata una follia: sarebbe potuta finire tranquillamente 7-6! Avevamo un centrocampo in emergenza, l'Inter ha effettuato sostituzioni molto presto e io non avevo molte alternative per quel reparto. Ho fatto dei cambi quando ho visto che i giocatori erano in difficoltà, ma credo abbiano fatto un ottimo lavoro. Di certo non è stata una partita noiosa".

Real Madrid che avrebbe potuto chiuderla già a fine primo tempo: "Abbiamo avuto l'occasione di portarci sul 3-0 nell'ultimo minuto. Voglio dare merito ai miei giocatori, perché il pressing è un aspetto su cui ci si allena e il gol di Federico Valverde è il frutto di un duro lavoro". Bella la prova di Vinicius: "Ha lavorato sodo, incredibilmente sodo. Lo so io, lo sappiamo tutti e lo sa anche lui: non è ancora del tutto brillante, non è ancora pienamente 'Vinícius', ma lavora duramente; e chiunque lavori sodo e dia il massimo merita rispetto".