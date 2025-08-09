Nello stilare la sua formazione ideale di tutti i tempi, il brasiliano Luciano Siqueira de Oliveira, ex Chievo, Bologna e Inter, non può fare a meno di citare il Fenomeno Ronaldo. Questa la sua motivazione ai microfoni di SportWeek: "Il Fenomeno, qualcosa al di fuori del normale. Se non avesse avuto problemi alle ginocchia, credo avrebbe vinto 10 Palloni d’Oro. In Brasile è come un dio".